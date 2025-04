Deposito a fuoco a Cotronei: fu doloso, identificato presunto incendiario

I Carabinieri della Stazione di Cotronei ritengono di aver chiuso il cerchio delle indagini relative ad un incendio, avvenuto il 15 aprile scorso nello stesso popoloso centro dell’entroterra crotonese, e che ha coinvolto un magazzino adibito a deposito di attrezzi agricoli. Fortunatamente, non si sono registrati allora feriti ed i militari, intervenuti sul posto, hanno avviato le investigazioni per comprenderne la causa.

Nell’immediato sono state quindi acquisite le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona e sono stati volti degli accertamenti approfonditi e sentiti alcuni testimoni: il tutto ha consentito oggi ed in breve tempo di individuare il presunto responsabile del danneggiamento che è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.