Incendio divampa in un capannone di Crotone, a fuoco pedane in legno

Un incendio ha interessato, nella tarda serata di ieri, un capannone che si trova lungo via Fiume Esaro, in località San Giorgio a Crotone.

Sul posto, allertate da una telefonata al 115 giunta intorno alle 23 e 30, sono subito arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico, supportate da un’autopompa, un’autobotte ed un’autoscala.

I pompieri, aperto il cancello ed una porta in ferro, si sono resi conto che le fiamme, che si vedevano anche dalla vicina statale 106, si erano propagate all’interno della struttura, interessando delle pedane in legno, sebbene l’incendio era fortunatamente circoscritto ad un angolo del capannone usato come deposito e garage.

L’intervento repentino delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse ad un furgone parcheggiato all’interno e ad altre pedane in legno: di fianco allo stabile vi erano poi altri depositi e camion posteggiati nelle vicinanze. Sul posto, per i rilievi del caso, due pattuglie della Polizia.