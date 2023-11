Crotone, a fuoco attività in pieno centro: nessun ferito

Attimi di paura questa sera in pieno centro a Crotone, dove una piccola attvità commerciale è stata interessata da un incendio. È avvenuto intorno alle 17:20 lungo via Ettore Scalfaro, centralissima parallela di via Roma: il rogo si è sviluppato in una nota rivendita di prodotti artigianali e pezzi di ricambio.

Secondo quanto si apprende, all'interno del locale si trovava solo il titolare, che ha allertato i Vigili del Fuoco assieme a diversi passanti, residenti e commercianti del posto. Non si registrerebbero feriti, mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Notizia in aggiornamento