Proprietari in vacanza, tentano il furto in casa: due fuggono, uno viene beccato

È stata una telefonata arrivata al 113 a far scattare subito l’intervento di una pattuglia delle Volanti nel centro di Reggio Calabria che ha sventato un furto che stava per compiersi all’interno di una abitazione.

La chiamata segnalava re persone che stavano forzando le persiane esterne dell’appartamento, posto al primo piano di una palazzina. L’immediato arrivo degli agenti ha consentito così di scoprire come i malviventi, servendosi di una scala telescopica, stavano provando ad entrare nella casa, i cui proprietari erano assenti da diversi giorni poiché in vacanza all’estero.

I poliziotti hanno notato in prossimità della scala un 24enne della Guinea, col volto completamente travisato, che dopo un breve tentativo di fuga è stato bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato, mentre gli altri due complici, non ancora identificati, sono riusciti a fuggire a bordo di un’autovettura.

Il giovane, che nel tentativo di scavalcare una recinzione per scappare ha danneggiato un’auto parcheggiata in strada, è stato anche trovato in possesso di una patente e di carte postali relativi ad un precedente furto, motivi per i quali è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento.