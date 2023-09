Proseguono i controlli alla movida nel catanzarese: denunce e sanzioni

Proseguono i controlli straordinari del territorio dei Carabinieri del Comando Compagnia di Catanzaro, nell’ambito dei servizi organizzati nei fine settimana per garantire alta vigilanza sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che alla sicurezza stradale.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnate numerose pattuglie delle Stazioni e della Sezione Radiomobile, è stata costituita una rete di posti di controllo stradali intorno a Catanzaro e nelle adiacenze dei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati. Nel complesso in tutto il weekend i Carabinieri hanno controllato oltre 250 persone e 80 veicoli.



Nel dettaglio, a Catanzaro due persone - un 30enne del posto ed un 34enne di nazionalità rumena - sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre un terzo soggetto - 48enne del cosentino - è stato denunciato per furto in quanto sorpreso a rubare delle scatolette di cibo per animali da un negozio.

A Squillace invece un residente del posto è stato trovato in possesso di una pianta di canapa indiana (alta circa un metro e mezzo) e pochi grammi di marijuana. Anche per lui è scattata una denuncia a piede libero. Altre sette persone sono state segnalate alla locale Procura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Infine, sempre a Squillace, sono state eseguite nuove rilevazioni fonometriche assieme al personale dell'Arpacal, al fine di verificare il rispetto delle normative. Un noto villaggio turistico del litorale avrebbe sforato i limiti sonori previsti, ed è stato sanzionato.