Controlli pasquali nel soveratese, ritirate diverse patenti

Numerosi controlli sono stati svolti dai Carabinieri della compagnia di Sellia Marina durante l'ultimo fine settimana e nelle festività pasquali, al fine di prevenire e contrastare eventuali comportamenti pericolosi sulle strade dell'intero comprensorio. Particolare attenzione è stata posta alle due principali arterie stradali del posto, ossia la Statale 106 e la Statale 180.

Nei soli giorni festivi sono stati controllati 156 veicoli ed identificate 182 persone, con conseguente elevazione di 15 sanzioni. Ritirate anche 3 patenti di guida ad altrettanti automobilisti: nel primo caso il provvedimento si è reso necessario per un sorpasso azzardato nei pressi di un incrocio; nel secondo caso l'autista è stato sorpreso con la patente scaduta; e nel tarzo caso l'uomo alla guida è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana.

A quest'ultimo, operaio cinquantatreenne del posto, oltre al ritiro della patente, nè è stata disposta anche la sospensione, così come per il porto d'armi ed il passaporto. Un altro automobilista è stato invece denunciato per guida senza patente: si tratterebbe della seconda volta, per cui oltre ad una sanzione stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo.

Oltre ai controlli stradali, i militari hanno passato al setaccio anche le zone della movida sopratutto nell'area del soveratese, intensificando i controlli di sicurezza sopratutto per contrastare lo spaccio e per verificare il rispetto delle norme vigenti da parte dei detentori di armi.

Svolte complessivamente oltre 30 verifiche tra Soverato, Badolato, Cardinale e Guardavalle, che hanno permesso di rinvenire 2 pistole (una calibro 7,65 ed una calibro 38) con relativo munizionamento custodite irregolarmente da legittimo proprietario. Inoltre, un ventiseienne del posto è stato trovato in possesso di quattro coltelli a serramanico (lunghi tra i 16 ed i 19 centimetri) di cui non riusciva a fornire spiegazioni.

Per quanto riguarda la droga, invece, quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro in quanto trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina. Identificate inoltre 170 persone e controllati 87 veicoli, con conseguente elevazione di altre 9 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Ispezionati anche 3 attività commerciali.