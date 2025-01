Controlli di inizio anno nel soveratese, elevate numerose sanzioni

Oltre 572 persone identificate e 403 veicoli controllati tra le festività del capodanno e dell'epifania nel soveratese (tra Copanello e Guardavalle), dove i Carabinieri hanno svolto numerosi servizi di prossimità al fine di assicurare un ambiente protetto per la comunità dei residenti ed i numerosi vacanzieri ancora presenti.

In particolare, 2 automobilisti sono stati sanzionati in quanto fermati in evidente e palese stato di ebbrezza mentre erano alla guida delle rispettive auto: successivi controlli hanno permesso di accertare un tasso alcolemico superiore ad 1, motivo per il quale sono state ritirate le rispettive patenti di guida.

Ben più alto era il tasso alcolemico di un altro automobilista rinvenuto a seguito di un incidente stradale autonomo, risultato positivo all'alcool test con oltre 2 g/l, motivo per il quale, oltre al ritiro della patente, è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo.



Un altro soggetto è stato invece sorpreso a guidare senza averla mai conseguita, la patente, e per questo il veicolo è stato confiscato. Un altro automobilista, fermato lungo la Statale 106, è stato trovato alla guida di un mezzo di grossa cilindrata con targa straniera e documenti di immatricolazione ed assicurativi risultati falsi, motivo per il quale è stato sanzionato.

Si era invece appropriato indebitamente di un mezzo a noleggio un giovane del basso soveratese, che da oltre due mesi si rifiutava di restituirlo e lo dava persino in uso ad un conoscente. Un altro giovane extracomunitario si è invece rifiutato di mostrare i propri documenti alle forze dell'ordine, violando così le leggi sull'immigrazione. Allo stesso modo, è stato identificato anche un altro giovane extracomunitario che non ha ottemperato all'obbligo di lasciare il territorio italiano.

Infine, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura di Catanzaro in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, essendo state trovate in possesso - complessivamente - di circa 20 grammi tra marijuana ed hashish.