Musica troppo alta, numerosi interventi dei Carabinieri sul litorale soveratese

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella stagione estiva, al fine di incrementare il livello di sicurezza - sia dei residenti che dei turisti - e prevenire i reati comuni. Controlli che nei giorni scorsi si sono estesi lungo le spiagge del litorale sud del catanzarese, con particolare attenzione alla zona di Soverato e del circondario.

Assieme a personale dell'Arpacal sono state svolte delle verifiche specifiche presso diversi locali di intrattenimento serale, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento acustico. In particolare, in due locali è stata rilevata una musica ben più alta del limite consentito.

Ma non solo: assieme a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione Sanità sono stati controllati anche diversi locali stagionali ubicati tra Stalettì e Montepaone, tra alberghi, stabilimenti balneari e ristoranti: riscontrate diverse violazioni in materia di tutela del lavoro nonchè la presenza di lavoratori irregolari, assieme al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo.

Tutte le attività irregolari sono state dunque sanzionate, mentre in un caso, per via di gravi carenze igienico-sanitarie, si è proceduto alla segnalazione alla locale Asp. Segnalati infine alla Prefettura due giovani, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.