Violazioni sulla pesca e sul diporto: scattano le sanzioni nel soveratese

Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca marittima, i militari della Guardia Costiera di Soverato, nei giorni scorsi, hanno proceduto al sequestro di attrezzatura utilizzata per la pesca di frodo. Nello specifico sono state sequestrate due reti da posta della lunghezza totale di ben 200 metri nonché i natanti con relativi motori fuoribordo poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Ai trasgressori sono state elevate anche sanzioni amministrative per l’utilizzo di attrezzi riservati ai solo pescatori professionali in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché per mancanza di copertura assicurativa. I controlli proseguiranno su tutto il litorale sopratutto con l'arrivo della stagione estiva.