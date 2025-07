Soverato, proseguono i controlli nelle zone della movida: sanzionati diversi locali

Proseguono le attività di controllo lungo l'intera fascia jonica catanzarese, dove nei giorni scorsi è stato disposto un vasto controllo interforze svolto dalla Polizia, dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, in vista del notevole afflusso turistico nella zona del soveratese.

Complessivamente, sono state identificate 184 persone e controllate 93 autoveture. I controlli hanno riguardato anche numerose attività commerciali o comunque esercizi pubblici: uno di questi, ubicato a Catanzaro Lido, è stato sanzionato per la presenza di apparecchi da gioco accesi oltre l'orario consentito, e per la mancata installazione degli strumenti necessari al controllo del tasso alcolemico.

A Soverato invece due locali del lungomare cittadino sono stati attenzionati per via di due eventi musicali in corso. In entrambi i casi è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, così per come disposto dal Questore.