Soverato, finisce l’estate ma non i controlli: sanzioni e denunce nelle zone di movida

Un fine settimana di controlli a tutto spiano per i Carabinieri della compagnia di Soverato, impegnati in una vasta attività che ha riguardato non solo il noto centro turistico ma anche il territorio ed i paesi circostanti. Sono oltre 400 le persone identificate e 321 i veicoli controllati: le attività proseguiranno per tutto il mese di settembre, con particolare attenzione alle aree della movida ed alla sicurezza stradale.

A Guardavalle un ventiquatrenne del posto è stato tratto in arresto per essere evaso dagli arresti domiciliari, in quanto individuato nottetempo dai militari mentre era alla guida di un quad. A Gasperina invece un trentanovenne (originario di Montauro) è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, avendo minacciato i militari intervenuti per un caso di maltrattamenti in famiglia.

Casi di mala-movida particolarmente violenti invece si sono registrati a Soverato, dove a seguito di un litigio tra ragazze un giovane - intervenuto per sedare la lite - è rimasto ferito riportando la frattura scomposta del setto nasale. Alla lite, scoppiata a ridosso dell'alba, sono subito sopraggiunti i militari, che tuttavia non hanno trovato più nessuno sul posto: successive indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica ed identificare i responsabili nell'arco di appena 24 ore. Un trentenne del posto è stato così denunciato per lesioni personali.

Nel medesimo comune un cinquantaseienne è stato denunciato a piede libero in quanto avrebbe diffamato un giovane - ventottenne di nazionalità tunisina - sui social network, accusandolo falsamente di aver maltrattato un cane. Sempre a Soverato poi un cinquantaquattrenne bengalese è stato denunciato per aver minacciato un connazionale al fine di ottenere una somma di denaro precedentemente data in prestito.

A Guardavalle, poi, un minorenne è stato denunciato a piede libero per un'aggressione a danno di una quarantenne del posto, rimasta lievemente ferita dopo una lite per futili motivi. Ad Isca sullo Jonio è stato notificato il divieto di dimora ad un quarantaseienne per via delle numerose denunce presentate, nei suoi confronti, dall'ex compagna.

A Satriano un quarantenne del posto è stato denunciato per atti persecutori, essendosi reso responsabile di episodi di stalking, minacce e pedinamenti nei confronti dell'ex coniuge. A Torre di Ruggiero un cinquantottenne è stato invece denunciato per ripetuti maltrattamenti familiari.

Particolare attenzione alla sicurezza stradale. Elevate 12 sanzioni per violazione del codice della strada, 2 per velocità oltre i limiti, 2 per guida senza cinture di sicurezza e 2 per l'uso del telefono alla guida. Sempre a Soverato, un trentacinquenne di Lamezia Terme è stato denunciato e piede libero per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti: l'uomo si è visto ritirata anche la patente. A Cardinale invece un sessantaduenne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcooltest.

Numerosi controlli svolti anche contro la "musica selvaggia". A Soverato i militari, con l'aiuto dei tecnici dell'Arpacal, hanno accertato diverse violazioni al volume massimo della musica, denunciando il gestore di un noto locale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. A Montepaone Lido, infine, sono stati segnalati tre giovani in quanto trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.