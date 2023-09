Lamezia, operaio cade dal tetto del capannone e muore

Si trovava sul tetto di un capannone dell'area industriale ex Sir di Lamezia Terme, quando - per cause in fase di accertamento - è caduto ed ha perso la vita.

L'uomo - Antonio Mastroianni, 48enne del posto - è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma senza riscontro positivo. Inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso che si era recato sul posto. Al momento la vicenda è al vaglio dei Carabinieri.

Continuano gli incidenti sul lavoro in Calabria, nella stessa provincia di Lamezia, quello di oggi è il secondo incidente a distanza di pochi giorni, venerdì la stessa sorte è capitata ad un altro uomo 24enne travolto sulla statale 106, mentre svolgeva lavori di manutenzione stradale (QUI).