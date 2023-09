Laino Borgo, concluso il festival delle bande: vince Gioia del Colle

Un grande evento di aggregazione e valorizzazione della musica. Dall’opera alle marce sinfoniche fino alla musica leggera. E’ stato un tripudio di stili e coinvolgimenti diversi quello offerto nell’edizione 2023 di Musica al borgo, il festival per bande musicali iniziato lo scorso 31 agosto e conclusosi ieri sera in piazza Navarro a Laino Borgo. Cinque serate di grande intrattenimento e qualità con le bande della Città di San Giorgio a Liri (Frosinone), Gioia del Colle, Conversano e Rutigliano (Bari), Borgia (Catanzaro) prima del gran finale con l’associazione bandistica “Vincenzo Longo” in rappresentanza della città di Laino Borgo e fuori concorso che «ci lascia soddisfatti – ha commentato il sindaco Mariangelina Russo – Abbiamo voluto riprendere, grazie ad un finanziamento regionale, un evento che era fermo al palo da oltre dieci anni e che rappresenta per noi un evento che fa parte della storia della comunità. Qui la tradizione bandistica è presente fin dal 1800 e non c’è famiglia che non abbiamo avuto un proprio componente nelle bande della città. Ora ci stiamo già preparando a partecipare al prossimo bando regionale perfezionando ancora meglio l’evento e tutte le sue dimensioni territoriali».

Alla serata conclusiva - che ha visto decretare la vittoria della banda di Gioia del Colle diretta dal maestro Rocco Eletto, che si è aggiudicata la coppa del Presidente della Regione – ha partecipato anche l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo. «Con orgoglio la regione ha sostenuto anche questa iniziativa che si svolge nel parco nazionale del Pollino e riprende dopo tanti anni valorizzando la culturale della musica e delle orchestre. Questa è la strada giusta per fare turismo sostenibile, lento e anche culturale».

«Laino Borgo questa estate ha giocato un ruolo di primo piano nell’accoglienza all’interno del Parco – ha aggiunto il sindaco Mariangelina Russo – ora ci prepariamo a festeggiare la Madonna dello Spasimo, festa più importante del paese, in questo fine settimana, prima di dare appuntamento a tutti coloro che vorranno venire a visitare la nostra comunità e scoprire i nostri attrattori territoriali, con le sagre del mese di ottobre dedicati alle nostre eccellenze gastronomiche».