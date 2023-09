Droga. Pizzicati con marijuana e hashish, una denuncia ed una segnalazione

Una denuncia ed una segnalazione alla Prefettura per uso di droga. È questo il risultato dei controlli eseguiti nelle scorse ore dagli uomini della Questura di Vibo Valentia.

Nel primo caso, agenti della Squadra Mobile hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un uomo in un parcheggio vicino all’Ospedale “Jazzolino”, hanno così deciso di tenerlo sotto osservazione fino a quando stava per allontanarsi. È stato allora che sono intervenuti fermandolo e, controllato, ritrovandogli della marijuana già confezionata in cinque involucri, pronti per lo spaccio. Perquisita anche la sua abitazione qui è stato sequestrato un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L’uomo è stato così denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di altri controlli, inoltre, ancora gli agenti della Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare sequestrando una porzione di un panetto di hashish, di circa 35 grammi e due dosi, rispettivamente di hashish e marijuana: l’uomo è stato segnalato al Prefetto.