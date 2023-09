Sorical in crisi di liquidità, da Ue sì a 110mln d’aiuti ma subito piano di ristrutturazione

BRUXELLES - La Commissione europea ha autorizzato ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato interventi per 109,9 milioni di euro alla Sorical, società di gestione delle risorse idriche calabresi, controllata al 100% dalla Regione Calabria. Lo annuncia l’esecutivo comunitario in una nota.

La misura mira a fornire a Sorical risorse per soddisfare le esigenze urgenti e immediate di liquidità fino alla fine del 2023. La Commissione sottolinea che il suo servizio non può essere sostituito da un altro concessionario nel breve termine, che l'aiuto assumerà la forma di un prestito e che l'Italia si è impegnata a presentare entro sei mesi al massimo un piano di ristrutturazione dell'impresa affinché diventi redditizia a lungo termine. Tale eventuale ristrutturazione sarebbe soggetta alla valutazione e all'approvazione della Commissione. (ANSA)

OCCHIUTO: “OTTIMA NOTIZIA”

“Davvero un’ottima notizia: ecco un altro risultato del mio viaggio a Bruxelles di due settimane fa. Un’ulteriore dimostrazione di come nei confronti della Calabria ci sia, grazie all’azione del mio governo regionale, una grande apertura di credito da parte dei decisori nazionali e internazionali. Avanti in questa direzione”.

Questo il commento a caldo di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo aver appreso la notizia.