Escursionista colto da un malore, soccorso da elicottero dei vigilfuoco

Un quarto d’ora prima delle cinque di questo pomeriggio la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è stata allertata dal 118 per una persona colta da un malore durante una escursione lungo il sentiero turistico Samo-Montalto.

Dopo aver contattato la guida a capo del gruppo di escursionisti per avere informazioni più dettagliate, sul posto è stata inviava la squadra del distaccamento di Bianco e allertando contemporaneamente il nucleo elicotteri del reparto volo di Catania.

Raggiunto il punto, le unità dei vigili ed il personale sanitario del Suem118 hanno prestato i primi soccorsi ed alle 18.25, poi, il malcapitato, imbarellato e messo in sicurezza, è stato verricellato a bordo dell'elicottero Drago VF146 che lo ha trasportato all’aeroporto dello Stretto dove è stato preso in carico da una ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale.