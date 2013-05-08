Tragedia a Reggio Calabria, bimba precipita dal balcone: è grave

Foto di repertorio

Una bambina di appena 7 anni sarebbe caduta dal balcone della propria abitazione a Reggio Calabria, nel rione di Gebbione. L'episodio si è verificato questa sera a ridosso dell'ora di cena, e la bambina, purtroppo, ha riportato gravissime ferite: stando a quanto appreso, sarebbe caduta dal quinto piano.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 assieme ai Carabinieri, che hanno scortato l'ambulanza con la massima urgenza presso l'ospedale cittadino. Al momento si indaga sull'accaduto, anche se sembra che la bambina - che si trovava in casa con i genitori - avrebbe perso l'equilibrio dopo essersi sporta troppo dalla ringhiera.