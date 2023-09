Domenica di sangue sulle strade della Calabria, deceduta una 17enne

Una 17enne di Mirto, sullo Jonio cosentino, è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto stamani a Corigliano-Rossano, nei pressi dello svincolo per il porto.

Da quanto appreso la giovane e cinque suoi amici viaggiavano su un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo per ribaltarsi.

Immediati i soccorsi, sul posto, dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e condotto la ragazza fino all’ospedale di Rossano dove, purtroppo, è poi deceduta.

Sul sinistro indagano i carabinieri di Corigliano-Rossano mentre la salma della 17enne è stata sequestrata per essere sottoposta all’esame autoptico.