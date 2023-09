Belvedere. A fuoco la casa del governatore Occhiuto: probabile incendio boschivo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

"La mia casa, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali. Non è facile contrastare la stupidità di quelli che stanno appiccando nella regione tanti incendi, ma andiamo avanti e non ci facciamo intimidire da niente".

Lo denuncia Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video sui social nel quale mostra la sua abitazione di Belvedere, distrutta dalle fiamme.

Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso, ed è stato denunciato ai Carabinieri. Solidarietà è stata espressa da molti rappresentati politici e non solo.