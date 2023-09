Scalea. Lite in un locale finisce a coltellate, un ferito: fermato un 28enne

Con l’accusa di tentato omicidio e di porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 28enne di Scalea, già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Paola essendo ritenuto il responsabile di un accoltellamento avvenuto qualche giorno fa proprio a Scalea.

Intorno alle due di notte dello scorso 4 settembre, difatti, dopo una telefonata al 112, i militari sono intervenuti nei pressi di un noto locale dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo ferito.

Si trattava di un giovane romeno attinto, all’interno del locale, da tre coltellate al torace, al fianco sinistro e nella zona sotto ascellare.

Sull’accaduto i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, a cui un fondamentale apporto l’hanno dato le testimonianze dei presenti che hanno consentito di ricostruire l’accaduto ed arrivare ad identificare il presunto autore

Secondo gli investigatori, dunque, l’indagato, dopo una prima lite col ferito, sorta per futili motivi, si sarebbe allontanato dal locale per poi tornarci nuovamente, questa volta però armato di coltello.

Da qui ne sarebbe nata una violenta colluttazione tra i due al culmine della quale il 28enne avrebbe estratto l’arma e colpito ripetutamente la vittima in prossimità di organi vitali.

Quest’ultima è stata poi trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza dove è rimasta ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Gli accertamenti hanno quindi portato all’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato, che è stato rintracciato a Scalea. Durante le operazioni di perquisizione è stato ritrovato anche un coltello a serramanico corrispondente verosimilmente a quello utilizzato per il tentato omicidio.

Al termine delle formalità, il fermato è stato accompagnato nella casa circondariale di Paola. Il Gip del Tribunale locale, su richiesta della Procura, valutati tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti, ne ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.