Ancora un incidente sulla Statale 106: due feriti nel crotonese

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 106, nei pressi del villaggio turistico di Praialonga. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma quel che è certo è che due automobili si sono scontrate frontalmente.

Feriti (per fortuna non in maniera grave) i due rispettivi conducenti, trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.