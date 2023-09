Maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori: un arresto a Gioia Tauro

Un uomo è stato tratto in arresto dagli agenti di Polizia, nei giorni scorsi, a Gioia Tauro, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Si tratta di un soggetto del posto, già gravato da precedenti in materia e da un provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Palmi, finito ai domiciliari per la reiterazione dei comportamenti violenti.



Gli agenti del commissariato di Gioia Tauro erano infatti intervenuti, nei giorni scorsi, a seguito di una denuncia presentata da una donna contro il proprio compagno. I fatti risalivano ai mesi estivi, quando l'uomo avrebbe minacciato ripetutamente di morte la donna, al punto da farle temere per la propria incolumità e per quella della figlia minorenne.

Nonostante la denuncia ed il provvedimento cautelare, questo non avrebbe smesso di minacciare la malcapitata, arrivando al punto di rinchiuderla in casa al fine di impedirne la libera uscita. Una situazione che degenerava di giorno in giorno, finchè lo scorso 22 settembre l'uomo è stato tratto in arresto.