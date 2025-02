Fine relazione tormentata: la insegue, lei chiama il 113 e lui finisce in carcere

Da quando avevano interrotto la loro relazione sentimentale avrebbe iniziato a perseguitare l’ormai ex compagna, tant’è che quest’ultima era stata costretta a denunciarlo alla polizia.

Una denuncia che, però, non avrebbe fermato l’uomo che, anzi, avrebbe aspettato che la donna accompagnasse il figlio a scuola per incontrarla.

Il soggetto, un 40enne di Gioia Tauro, nel reggino, l’avrebbe così inseguita, effettuando anche delle manovre repentine e pericolose alla guida, costringendo quindi la ex a fermare l’auto.

La donna ha però chiamato la polizia e sul posto è giunta una pattuglia delle Volanti alla cui vista l’uomo è fuggito ma è stato rintracciato immediatamente dopo a casa di un familiare, dove avrebbe continuato a proferire minacce di morte nei confronti della donna.

Nel è conseguito l’arresto in flagranza del 40enne, per il quale si sono aperte le porte del carcere, mentre la sua ex è apparsa particolarmente provata per quanto accaduto.