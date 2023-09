Sanità: Occhiuto firma decreto, reggenza Azienda Zero a De Salazar

Roberto Occhiuto

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ha deciso di affidare la reggenza di Azienda Zero al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, che dunque da oggi sarà anche commissario straordinario pro tempore dell’ente unico per il governo della sanità regionale.

E' quanto comunica il portavoce del Presidente della Regione Calabria.