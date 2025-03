Emergenza ospedaliera, Occhiuto nominato commissario regionale

Non solo commissario ad acta per la sanità calabrese: Roberto Occhiuto ricoprirà anche la carica di commissario per l'emergenza ospedaliera, a seguito dello stato di emergenza proclamato la scorsa settimana (LEGGI). Lo ha deciso questo pomeriggio il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che con apposita ordinanza ha disposto questo nuovo ruolo per la durata di un anno.

L'obiettivo, nelle intenzioni, è quello di velocizzare la costruzione degli ospedali i cui lavori sono spesso fermi da anni. Interventi definiti come "urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti". In particolare, si parla dei nuovi ospedali della sibaritide, della piana di Gioia Tauro, di Vibo Valentia e di Locri.