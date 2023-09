Crotone, si ribaltano durante uscita in barca: soccorsi e tratti in salvo

Una spensierata uscita in barca si è trasformata in una brutta disavventura per quattro diportisti crotonesi (due uomini e due donne) soccorsi nella mattinata odierna dalla Guardia Costiera di Crotone, a seguito di un incidente nautico avvenuto in prossimità delle coste di Gabella.

Per motivi ancora in fase di accertamento, l'imbarcazione sulla quale viaggiavano - un natante a motore lungo 5 metri - si ribaltava improvvisamente catapultando i malcapitati in mare. Attorno alle 11:40 è stato allertato il numero di emergenza 1530, permettendo così un rapido invio dei soccorsi.

Usciti celermente in mare, il mezzo veloce GC B145 e la motovedetta CP 321 hanno raggiunto il luogo dell'incidente in circa 10 minuti, traendo in salvo i malcapitati per poi trasportatli presso le banchine del porto, dove li attendeva personale medico del 118 per le cure del caso.

Fortunatamente, a parte una bella dose di paura, tutti i diportisti non hanno riportato gravi ferite e si sono dimostrati in buone condizioni di salute.