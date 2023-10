Il calabrese Frega dirige l’Orchestra Sinfonica della Versilia per i 40 anni della compagnia RDL

Sarà il compositore e Maestro calabrese Salvatore Frega, a dirigere il “Musical in concerto” con l’Orchestra Sinfonica della Versilia, con cui si festeggeranno i 40 anni della Compagnia Teatrale RDL.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 7 ottobre, alle 21, al Teatro Leo Amici, con l’iniziativa che vedrà sul palco alcuni interpreti della Compagnia tra i quali Francesco Troilo di Carlo. Presenta Betty Miranda, con la narrazione e la regia di Carlo Tedeschi.

L’evento, che rientra nella XXXVII edizione delle Giornate di Solidarietà che si svolgono ogni anno al Lago di Monte Colombo, in provincia di Rimini, fa parte del programma per le celebrazioni del centenario della nascita di Leo Amici (1923-2023).

Fu proprio quest’ultimo a dar vita alla Compagnia teatrale nel febbraio del 1983. Nata come strumento di aggregazione e crescita per i giovani, “con l’esigenza di rallegrare serate tra amici, giovani e meno giovani, in pizzeria. Con la voglia di fare spettacolo, di animare ma anche di far emergere il meglio, il cuore, l’anima dei giovani” spiega il regista Carlo Tedeschi.

Era il 1983. Nasce così, come racconta Tedeschi, la sua Compagnia Teatrale che fino ad oggi ha collezionato oltre 20 produzioni, messe in scena nei maggiori teatri italiani, centinaia e centinaia di repliche, numerose apparizioni televisive ed un ampio consenso di pubblico.

Compagnia che nel corso degli anni si è rinnovata ed ha accolto centinaia di giovani artisti, la maggior parte dei quali formatisi alla RDL Academy con insegnanti professionisti (con diplomi RAD metodo Royal Academy of Dancing di Londra per la danza classica e ISTD per la danza moderna) dove oltre allo studio della danza, si aggiungono quelli di canto, musica, recitazione e performing arts.

La Compagnia è stata anche coinvolta, insieme a CarloTedeschi, nelle recenti riprese, appena concluse al Lago di Monte Colombo, del film della nota regista siciliana Clelia Parisi “XX Secoli di secondi” di prossima programmazione.

Quindi, la serata del 7 celebra il 40ennale della Compagnia (i cui artisti hanno anche partecipato con successo ad alcune rappresentazioni nel ritrovato Teatro Amintore Galli di Rimini) con uno spettacolo davvero affascinante: una orchestra, quella Sinfonica della Versilia, accompagnata da una band, con arrangiamenti di brani tratti dai musical più famosi portati sulle scene dalla Compagnia nel corso di questi decenni, riarrangiati e orchestrati dal Maestro Salvatore Frega, nominato compositore in Residence dal New Made Ensemble nell’anno 2017 e del Dedalo Ensemble nell’anno 2018 e del Festival Puccini di Torre del Lago per gli anni 2022- 2023, con un nutrito curriculum ricco di riconoscimenti internazionali come il Silver Medal at the Global Music Awards 2018 (Los Angeles) e Winner of the Akademia Music Awards March 2019 (Los Angeles).

Si ricorda il concerto del 18 dicembre 2022 al Senato della Repubblica con il suo celebre “Omaggio a Mogol” in diretta Rai1 con un successo importante di ascolti e di pubblico. Docente al Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza.