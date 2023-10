Compra online dei gioielli ma non vuole pagarli: denunciata

Avrebbe preteso una spedizione rapida per alcuni gioielli di un noto marchio regionale, per poi rimandare di settimana in settimana il pagamento. Una serie di scuse che non hanno convinto il venditore, che alla fine si è rivolto direttamente alla Polizia dove ha sporto denuncia.

Questa la disavventura capitata ad un gioielliere di Vibo Valentia, che evidentemente convinto di fare un piacere ad una cliente un po' esigente ha spedito alcuni preziosi senza prima farseli pagare. Una leggerezza compiuta, secondo lo stesso negoziante, per via delle pressanti richieste della donna, che parlare di un regalo per una festività imminente ed irrimandabile.

La donna avrebbe dunque promesso un pagamento subito dopo la ricezione dei beni, che tuttavia non sarebbe mai avvenuto. Dopo settimane passate a tergiversare, l'esercente ha deciso di rivolgersi alla Polizia denunciando la cliente per truffa on-line.

Grazie ad un'indagine informatica coordinata dalla locale Procura, la cliente è stata rapidamente identificata ed ha ricevuto una visita degli investigatori della Squadra Mobile. Dopo una perquisizione, i gioielli sono stati rinvenuti e riconsegnati al legittimo proprietario.