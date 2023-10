Montauro, nascondeva in casa un’arma non dichiarata: arrestato

Un cinquantaduenne di Montauro è stato tratto in arresto dai Carabinieri della stazione di Gasperina, a seguito di un controllo volto alla scoperta di eventuali armi clandestine nascoste sul territorio. Nei giorni scorsi i militari avevano attenzionato l'abitazione dell'uomo, incensurato, decidendo di svolgere una perquisizione.

Al momento di accedere ad un magazzino, l'uomo ha spontaneamente dichiarato di detenere una pistola calibro 7.65, mai denunciata alle autorità. Si tratterebbe di un'arma semiautomatica di fabbricazione tedesca, con matricola leggibile e perfettamente funzionante.

Successivi controlli hanno permesso di appurare che l'arma non risultava rubata. Al termine dei controlli, l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di arma da fuoco, e posto ai domiciliari presso la propria abitazione.