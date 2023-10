Cassano, divampa incendio nel cortile dei licei: probabile origine dolosa

Un incendio ha coinvolto questa mattina il cortile comune dei due licei ubicati a Cassano Allo Ionio - classico e scientifico - distruggendo un'area chiusa al pubblico ed inaccessibile agli studenti. Lo rende noto il sindaco, Gianni Papasso, che annuncia di aver sporto regolare denuncia per chiarire l'accaduto.

Il tutto è successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 ottobre. In quest'area adiacente al cortile erano ammassati vari materiali e sterpaglie, che hanno rapidamente preso fuoco generando non poca paura tra i presenti. Per sicurezza entrambi gli edifici sono stati fatti evacuare.

"In attesa che i Vigili del Fuoco ci inviino la loro relazione su quanto accaduto, ho dato incarico alla Polizia locale di sporgere denuncia contro ignoti per danneggiamento a seguito di incendio proprio per permettere agli inquirenti di dare il via alle indagini e risalire al soggetto o ai soggetti che hanno appiccato il fuoco rischiando di creare seri danni ai licei il cui stabile era stato da poco ammodernato dalla Provincia di Cosenza, che nei giorni scorsi aveva consegnato altre aule al comune di Cassano" annuncia il primo cittadino.