In fiamme discarica di rifiuti a Cassano, oltre sei ore per spegnere l’incendio

Nella mattinata odierna, un copioso incendio ha interessato la discarica di rifiuti di Cassano allo Ionio, in contrada "La Silva". Per spegnere le fiamme sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Castrovillari che hanno impiegato oltre sei ore per il totale estinguimento.

L'allarme è stato lanciato da un lavoratore della discarica che ha allertato subito i Pompieri. Al momento indagano i Carabinieri della compagnia di Cassano, senza escludere alcuna ipotesi sull' accaduto.