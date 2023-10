Cariatesi in Germania, relazioni di sviluppo: delegazione locale nel Baden-Württemberg

“Non bisogna lesinare sforzi nella direzione di recuperare e rafforzare il legame esistente con la grande e prestigiosa comunità di nostri concittadini in Germania. Il metodo e l’obiettivo deve essere far sì che l’amore viscerale che fa guardare i nostri emigrati alla loro terra d’origine con nostalgia, possa trasformarsi anche e soprattutto con le ultime generazioni in un’opportunità concreta per lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di relazioni e di crescita tra i rispettivi territori e Paesi. Il percorso virtuoso di gemellaggio in corso con la popolosa Città di Fellbach nel ricco e famoso land tedesco del Baden-Württemberg, dove da quasi mezzo secolo ormai vivono e lavorano almeno 900 cariatesi rappresenta una delle iniziative socio-culturali alle quali l’Amministrazione Comunale annette importanza strategica, anche nel quadro delle azioni nazionali finalizzate a promuovere il turismo della radici”.

È quanto ha sottolineato il sindaco della cittadina jonica cosentina, Cataldo Minò, incontrando nella giornata di venerdì scorso, 6 ottobre, Katja Gabriele Zull, Primo Cittadino di Fellbach, nell’ambito della missione istituzionale in Germania del Comune di Cariati.

Con Minò, nella cittadina tedesca, presenti anche l’assessore Tommaso Critelli, il Presidente del Consiglio Alda Montesanto, i consiglieri Antonio Scarnato, Katja Maria Sapia, la delegata Francesca Cotrone ed i rappresentanti dell’associazione Karis.

Il giorno successivo, sabato, il sindaco e la delegazione istituzionale cariatese hanno incontrato, tra gli altri, anche il sindaco di Bühl, la cittadina famosa per la coltivazione della prugna ed anch’essa ospitante un’importante rappresentanza di cariatesi.

Il tour, guidato dal Presidente dell’associazione Centro italiano Fellbach, Francesco Santoro, toccherà anche altre città del territorio per incontrare amministratori, associazioni ed imprenditori.