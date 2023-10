Aggressione al pronto soccorso, medico preso a pugni dal fratello di una paziente

Ancora un’aggressione ad un camice bianco in Calabria: questa volta a farne le spese un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Paola, nel cosentino, preso a pugni da un 24enne, fratello di una paziente, e che ha riportato la frattura della mascella.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, al giovane sarebbe stato proposto il ricovero della sorella in rianimazione, soluzione che non sarebbe stata gradita dallo stesso che dopo aver discusso animatamente col medico e averlo insultato, lo avrebbe quindi colpito.

Il professionista è riuscito comunque a difendersi procurando all’una ferita all’altezza del padiglione auricolare, mentre il ragazzo avrebbe danneggiato anche un computer dell’ospedale.

Il 24enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per violenza privata e lesioni mentre il sanitario è stato giudicato guaribile in 30 giorni.