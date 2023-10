Calcio, Serie C. Il Crotone all’esame casalingo con il Picerno

Dopo l’amara sconfitta di Benevento, con i rossoblù in doppio vantaggio ma rimontati nel finale dalle “streghe”, il Crotone si prepara ad ospitare il Picerno, formazione in bell’evidenza in questo inizio di stagione. I ragazzi di Mister Zauli alla caccia di un successo che potrebbe ridare entusiasmo a tutto l’ambiente, tre punti fondamentali per risalire in classifica dopo un inizio di campionato piuttosto altalenante. Juve Stabia e Benevento al momento guidano il Girone C, rispettivamente con 14 e 13 punti.

È partita la marcia di avvicinamento alla delicata sfida del Crotone per il match casalingo contro il Picerno, gara valida per la settima giornata di Serie C, in programma domenica 8 ottobre 2023. Un incontro fondamentale per i rossoblù di Mister Zauli, intenzionati a risollevare una classifica al momento piuttosto deficitaria.

Una sfida che si è registrata la prima volta lo scorso anno, soltanto due precedenti nella storia che però sorridono entrambi al Crotone.

Nel primo incontro disputato in casa del Picerno, pareggio per 1-1. Una gara sbloccata dai padroni di casa con Santarcangelo, a cui rispondeva poco dopo D’Errico per la rete del pari definitivo.

Nel return match allo stadio Scida, la formazione calabrese riusciva a battere di misura gli avversari grazie ad un goal siglato da Gomez su calcio di rigore.

Nella sfida di domenica prossima, malgrado il ritardo in classifica, gli “Squali” partono avanti nei pronostici dei bookmakers. Il successo dei padroni di casa sui portali di calcio scommesse , infatti, è dato a 1.95, il pareggio a 3.25 mentre la vittoria degli ospiti a 3.85.

Si attende comunque un match equilibrato, visto il momento delicato del Crotone ed il buon avvio di campionato del Picerno.

La squadra di Longo è indubbiamente la rivelazione di questo scorcio di stagione. Occupa il terzo posto in classifica, ha registrato una sola sconfitta ed ha vinto due volte in trasferta.

Il team lucano ha infatti perso soltanto contro il Catania (2-0), pareggiato con Taranto e Sorrento, entrambe con il risultato di 1-1. Due le vittorie in trasferta (a Francavilla per 1-0 e sul campo della Turris per 3-1). In casa ha battuto agevolmente per 4-0 il Giugliano.

Loiacono e compagni però, dopo la sconfitta di Benevento , dovranno far di tutto per trovare quella vittoria che potrà riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi, necessaria per riportare la formazione degli Squali nelle posizioni di classifica che più gli competono.

Probabili formazioni

Crotone 3-5-2: Dini; Loiacono, Gigliotti, Bove; D’Ursi, Petriccione, Felippe, Tribuzzi, Giron; Vuthaj, Gomez.

AZ Picerno 4-2-3-1: Merelli; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo; Vitali, Albadoro, Esposito; Murano.

L’arbitro

L’arbitro designato per dirigere la sfida dello Scida è Mattia Ubaldi di Roma. Il fischietto sarà affiancato dagli assistenti Emanuele Renzullo e Mario Chichi. Quarto ufficiale di gara, Luca Schifone. Soltanto un precedente con i rossoblù per il direttore di gara, il match Crotone-Messina vinto dai padroni di casa la scorsa stagione per 1-0.

Dove vederla

Il campionato di Serie C è in diretta tv sulla piattaforma di Sky. Tutte le partite disponibili anche in live streaming, sottoscrivendo l’abbonamento al provider Now.