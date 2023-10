Lamezia ed Istanbul più vicine? Occhiuto incontra i vertici di Turkish Airlines

"Siamo stati qui con l’amministratore unico di Sacal per 24 ore, perché ho chiesto all’ambasciatore italiano in Turchia un appuntamento con l’amministratore delegato di Turkish Airlines, la compagnia area che collega Istanbul a tutte le città del mondo". Inizia così un commento in video del governatore Roberto Occhiuto, pubblicato ieri sera sui suoi social.

"L’ho fatto perché se riusciamo a collegare la Calabria con Istanbul, Francoforte, con gli hub aeroportuali più importanti del mondo – e Istanbul è persino più importante di Francoforte – da tutti i posti del mondo potranno raggiungere la Calabria" spiega ancora Occhiuto. "È un’altra delle iniziative che ho messo in campo per rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria".

"Abbiamo fatto la manifestazione di interesse per Ryanair, Wizzair, Easy Jet, è andata benissimo, tra qualche giorno uscirà il bando per dare i contributi a questi vettori che vogliono collegare la Calabria con altre città italiane, d’Europa e del mondo" prosegue il governatore. "Sono convinto che con il lavoro anche quello che sembrava impossibile – rilanciare il sistema aeroportuale della Calabria con tanti voli per e dalla Calabria – lo renderemo possibile".

A seguito dell'incontro con l'ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marappodi, il governatore ha poi incontrato l'amministratore delegato di Turkish Airlines, Bilal Eksi. Tra una settimana saranno resi noti i bandi con gli incentivi.