Perquisizioni a Cosenza, scovate marijuana e una pistola con silenziatore

Nella giornata di ieri, la Polizia di Cosenza ha effettuato diversi controlli in città arrestando una persona incensurata dopo averla trovata in possesso di marijuana e di altro materiale strumentale alla produzione della stessa sostanza. Un altro soggetto, con piccoli precedenti, è finiti invece in manette per la detenzione di un’arma clandestina e di munizionamento.

In particolare, durante una perquisizione eseguita in una villetta ubicata alle porte del capoluogo, passata al setaccio dal cane poliziotto Digos e dagli operatori della Squadra Mobile, grazie al fiuto del “collega a quattro zampe” sono stati ritrovati circa 1,78 kg di marijuana nascosti in un magazzino-deposito di pertinenza della abitazione.

La droga, già essiccata e pronta per lo spaccio, era custodita in dei barattoli in vetro, in maniera tale da renderne agevole il trasporto e gli eventuali spostamenti. Nella circostanza è stato scovato anche dell’altro materiale utile per la produzione della marijuana, tra cui delle reti in tessuto idonee per l’essicazione della pianta. L’attività è stata possibile grazie ad una segnalazione anonima inviata alla polizia con l’applicazione youPol.

Nel prosieguo, la Mobile, col supporto dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno controllato l’appartamento di un giovane, nella vicina Rende. Nel corso della perquisizione, all’interno della stanza da letto, è stata così ritrovata una pistola semiautomatica, una cal. 7,65 con la matricola abrasa, dotata di silenziatore e numerose cartucce, parte delle quali già inserite nel caricatore.

Espletate le formalità, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.