Pizzicati mentre tentano furto in negozio, inseguiti: uno acciuffato, l’altro fugge

Stavano passando dalla zona durante un normale servizio di pattuglia, quando gli agenti di una Volante hanno notato due soggetti, completamente travisati, che in piena notte armeggiavano ad delle porte d’ingresso di un negozio nel centro di Reggio Calabria.

Alla vista della polizia, i due sono subito fuggiti a bordo di un’auto, percorrendo una strada cittadina ed effettuando delle manovre repentine e pericolose.

Dopo essere riusciti a bloccare la vettura gli agenti hanno inseguito i due che hanno tentato di scappare a piedi riuscendone a bloccarne uno, un 41enne pluripregiudicato di Palmi, mentre rimane ancora non identificato il complice.

L’autovettura, risultata rubata poco prima, è stata restituita alla proprietaria mentre il fermato, già noto per diversi furti perpetrati nel reggino, è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.