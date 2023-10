Crotone, vinti più di 50mila euro al Lotto

Martedì 3 ottobre 2023 la dea bendata ha baciato Capo Rizzuto, comune calabro dove un giocatore ha vinto al Lotto il premio di poco più di 50 mila euro. Questa notizia ha scatenato un’ondata di gioia e speranza tra i residenti mentre tutti, naturalmente, si chiedono chi sia il fortunato. La notizia di questa vittoria al Lotto fa sorgere una domanda: quanto sono tassate queste vincite?

Tassazione delle vincite nei giochi d’azzardo online e offline

La tassazione in questi casi e, in generale nei giochi d’azzardo, varia a seconda della tipologia ludica e delle leggi locali.

Per quanto riguarda i giochi tradizionali come il Lotto, le vincite non sono soggette a imposte dirette in Italia. Significa che il vincitore non deve pagare una percentuale delle sue vincite alle autorità fiscali. Nei giochi d’azzardo online la situazione può presentarsi in maniera diversa.

Le vincite ottenute, ad esempio dai casinò online o da piattaforme di scommesse sportive, possono essere soggette a tassazione.

In primo luogo, in Italia si distinguono i casinò legali, provvisti di licenza ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dai casinò illegali.

È, infatti, il possesso della licenza che fa la differenza entro i confini della Nazione e che consente alle case da gioco di operare nella legalità sul territorio italiano. Il sistema permette allo Stato di ottenere gettito fiscale dai casinò autorizzati e ai giocatori di intrattenersi su siti sicuri, basati sul gioco responsabile.

Vincite e tasse: cosa prevede la legge

La legge prevede che, in caso di vincite corpose, il vincitore non riceva l’intera somma perché parte di questa, l’11% delle somme superiori a 500 euro, viene trattenuta dal casinò come conto d’imposta. È una ritenuta utilizzata per coprire eventuali imposte dovute dal gamer alla fine dell’anno fiscale. In questo modo il vincitore non è tenuto ad inserire tali cifre nella sua dichiarazione dei redditi perché già tassate per conto dello Stato.

L’aliquota è progressiva, pertanto nelle vincite più consistenti può raggiungere percentuali pari al 15% per premi oltre i 1000 euro e al 25% per jackpot oltre i 10 milioni di euro.

Diversamente, i montepremi fino a 500 euro sono esentasse.

In conclusione, le vincite al gioco sono eventi che sicuramente riempiono di gioia. Bisogna anche verificare e tenere conto della eventuale presenza di implicazioni fiscali a ridurre l’ammontare del premio.