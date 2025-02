La crescita professionale passa dal Centro Unihera: terminato con successo il corso SAB

Dopo il rilascio della Qualifica di Operatore Socio-Sanitario a circa venti professionisti, nel corso del 2024, e l’avvio della seconda edizione del corso OSS, il 31 gennaio 2025 si sono svolti gli esami finali del corso per l'acquisizione dell'abilitazione al commercio di generi alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande. Questo traguardo rappresenta un passo importante per tutti i partecipanti, che ora possono avvalersi delle competenze acquisite nel settore ed avviare la propria idea imprenditoriale, in un campo sempre più richiesto nel mondo del lavoro.

La scelta di rimanere ed investire al Sud rappresenta un segnale positivo per il territorio, che continua ad essere fertile di opportunità, nonostante le sfide economiche. UniHera, centro di formazione accreditato in Regione Calabria, sta emergendo come un punto di riferimento per coloro che desiderano investire nel proprio futuro professionale contribuendo al rafforzamento dell’economia locale. Polo di Studio dell’Università eCampus, si distingue per la sua offerta formativa diversificata e di alta qualità.

Grazie ad un team di esperti e professionisti del settore, il centro propone corsi che spaziano dalle competenze tecniche a quelle trasversali, rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. La missione di UniHera è quella di fornire agli studenti non solo le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, ma anche una preparazione che li renda protagonisti del proprio percorso professionale.

“Siamo entusiasti di annunciare che a breve partirà il corso IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), un'opportunità unica per approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e competenze nel campo dell'agricoltura e della gestione aziendale” dichiara Ernesto Calabretta, responsabile del centro.