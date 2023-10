Acqua. Controversie e conciliazioni, protocollo d’intesa tra Sorical e Consumatori

È stato firmato il protocollo d’intesa del Regolamento di Conciliazione tra Sorical - la società pubblica che gestisce il servizio idrico regionale - e le associazioni dei consumatori rappresentate a livello nazionale all’interno del CNCU, il Comitato Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

La riunione - che ha visto impegnati l’azienda con il suo direttore generale, Giovanni Paolo Marati, l’Arrical con il dirigente ad interim al servizio idrico integrato Pietro Oliverio e i rappresentanti dei consumatori - era finalizzata alla revisione della bozza e all’approvazione del regolamento per la conciliazione paritetica.

Il regolamento viene applicato al momento ai soli utenti della città di Reggio Calabria dove Sorical sta subentrando nella gestione e poi gradualmente verrà esteso a tutti gli utenti della Calabria quando si completerà l’ingresso del gestore unico regionale in tutte le gestioni in economia dei comuni.

Nel corso della riunione è stato deciso di istituire un tavolo permanente di confronto che monitorerà la fase iniziale dell’accordo. “Oggi abbiamo messo un ulteriore tassello nella costruzione della nuova Sorical, gestore del servizio idrico integrato della Calabria – commenta l’amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta -. Uno strumento finalizzato a promuovere il componimento bonario delle controversie che dovessero insorgere tra utenti e Sorical. Devo ringraziare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori per il prezioso contributo che stanno apportando in questa fase nuova per il territorio calabrese”.