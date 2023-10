Grande partecipazione a Sant’Ilario alla festa della birra

Bionda, rossa, artigianale, Forst, Cala e J4: alla Festa della Birra di Sant’Ilario delle Ionio, le migliori birre sul mercato e delizie gastronomiche di ogni genere hanno dato vita a un vero trionfo del gusto. Numerosissimi gli appassionati degustatori che hanno affollato le vie e gli stand nell’area del Parco Giochi fino a tardi, accompagnati dal coinvolgente live dei Gioia Popolare. Un grande successo per la seconda edizione della Festa della birra, promossa e organizzata dall’associazione Libellula ODV, con il patrocinio del Comune di Sant’Ilario dello Ionio e del Consiglio Regionale della Calabria.

"La manifestazione ha richiesto un grande sforzo organizzativo, un grande impegno, una programmazione di mesi, ma ne è valsa la pena" afferma la presidente dell’associazione Libellula, Maria Simone. "Siamo stati ripagati dall’altissimo numero di partecipanti e dall’apprezzamento per tutto quello che abbiamo messo in campo, a partire da birre di eccellenza, protagoniste assolute, gustate insieme a panini, pulled-pork, pasta, arrosticini e le immancabili zeppole, fino alla musica e un piccolo motoraduno. Siamo felici di avere dato vita a una magnifica serata di convivialità, con spazio e prodotti anche per i bambini. Vogliamo perciò ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato nell’organizzazione e le tantissime persone che hanno scelto di esserci".

Anche quest’anno, hanno preso parte alla serata i MotoClub della provincia di Reggio Calabria. Solidarietà e beneficenza, inoltre, allo stand dell’associazione Angela Serra Locride e Amiche in rosa, con gadget e materiale informativo, impegnate nell’opera di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del progetto Nole per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale civile di Locri.