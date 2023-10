Controlli ambientali nel soveratese, denunciato un 70enne

Intensificati i controlli in materia ambientale da parte dei Carabinieri di Soverato, con il supporto dei militari del Nucleo Forestale di Davoli, anche a seguito del nauseabondo odore avvertito e segnalato da alcuni cittadini di Soverato, Montepaone, Montauro e Gasperina nell’ultimo periodo.

Nell’ambito di mirati e dedicati servizi espletati sul territorio, i militari della Stazione di Gasperina, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per combustione illecita di rifiuti un 70enne del luogo il quale, in un terreno di sua proprietà, bruciava rifiuti vegetali e speciali, e sfalci e potature derivanti dall’attività agricola conclusa.