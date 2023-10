Gerace. Scoppia la lite in centro, accoltella 60enne allo stomaco

Avrebbe accoltellato un suo compaesano al culmine di una lite e per questo un 50enne di Gerace, C.M. le sue iniziali, è stato arrestato ed è finito in carcere dovendo rispondere ora dell’accusa di tentato omicidio.

A ricostruire la dinamica della vicenda, avvenuta ieri in una zona centrale del piccolo centro aspromontano reggino, sono stati in poco tempo i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, secondo i quali i due avrebbero avuto un’accesa discussione per motivi di natura personale.

La vittima, un 60enne che è stato ferito allo stomaco, è stata subito soccorsa e accompagnata nell’ospedale di Locri dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.