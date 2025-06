Donna accoltellata in casa, è in ospedale: caccia all’aggressore

La Squadra Mobile di Reggio Calabria sta indagando sul ferimento di una donna di 49anni, che sarebbe stata accoltellata in una casa del centro storico del capoluogo dello Stretto, dove la stessa si prostituiva.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, che al momento è ricoverata in ospedale ma fortunatamente non in pericolo, dato che i fendenti non l’hanno attinta ad organi vitali, sarebbe stata colpita da un uomo di cui la donna non ha dato una descrizione alla polizia, a cui ha solo riferito di averlo incontrato poche ora prima.

Nell’appartamento, intanto, la Scientifica ha effettuato tutti i rilievi del caso che andranno a comporre il puzzle che toccherà alla Mobile cercare di completare per arrivare a comprendere il movente e ad indentificare l’accoltellatore.

Acquisite anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini sono coordinate dal sostituto di turno alla Procura di Reggio, Daniele Scarpino.