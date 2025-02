Torna a prendere l’auto, ladro lo accoltella alla gola: è grave

È attualmente ricoverato in gravi condizioni al Gom di Reggio Calabria, un 20enne del capoluogo dello Stretto che nella scorsa notte è stato accoltellato da una persona che stava tentando di rubargli l’auto.

Il fatto è accaduto in pieno centro storico, tra via Camagna e Corso Garibaldi. Da quanto appreso un soggetto, forse un immigrato, avrebbe provato a trafugare la vettura del giovane, una Honda Civic, parcheggiata in zona, o quantomeno ad asportare qualcosa al suo interno.

Il 20enne, tornato insieme a degli amici per riprendere l’auto, si sarebbe quindi trovato davanti il malvivente che gli si sarebbe scagliato contro e con un taglierino gli avrebbe inferto un colpo alla gola.

Immediato i soccorsi del 118 che hanno portato il ragazzo nel Grande Ospedale Metropolitano, dove è ancora ricoverato, mentre sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.