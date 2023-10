Crotone. A Papanice una pattuglia della Polizia Locale davanti alla scuola

Antonio Megna, da poco nuovo Ufficiale di Governo di Papanice, ha incontrato oggi, nella sede della Polizia Locale di Crotone, il Comandante Francesco Iorno per discutere di diverse problematiche che riguardano la stessa frazione del capoluogo.

Tra gli argomenti un punto importante sul quale ci si è soffermati maggiormente è stato quello relativo alla scuola in Viale Calabria.

“Ho mostrato al Comandante … la necessità di avere una presenza fissa, della polizia locale, negli orari di ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola” dice Megna, riferendo che Iorno si è mostrato molto sensibile sulla tematica e ha concordato di inviare, a partire dall’inizio della prossima settimana, un’unità di polizia locale, inizialmente per due volte alla settimana, mentre a stretto giro si procederà a predisporre una presenza fissa sul posto per garantire maggiore sicurezza ai bambini e alle loro famiglie.

Si è anche concordato con l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, e fatto presente al Comandante, che il piazzale della scuola verrà presto rifatto nel manto stradale e verrà posizionato una apposita segnaletica che aiuterà sia le famiglie a capire quali sono gli stalli da occupare e sia le forza di polizia a far rispettare l’ordine.

“Ho fatto anche notare che un altro punto dolente per la frazione è il continuo e indisciplinato abbandono di rifiuti molto spesso ingombranti che spesso avviene in alcuni punti della frazione, su questo il Comandante Iorno ha dato mandato di provvedere a monitorare le aree in oggetto con apposite attività di telesorveglianza (fototrappole)” afferma ancora l’Ufficiale di Governo.

“Fermo restando un’attività di sensibilizzazione che dovrebbe partire da noi cittadini, non posso fare altro che ringraziare il Comandante Francesco Iorno per l’attenzione mostrata sulle tematiche del nostro quartiere” conclude Megna informando che l’incontro si è chiuso con la promessa di reincontrarsi per verificare la bontà delle azioni correttive messe in campo.