Rossano, scoperto borsone pieno zeppo di droga: indagini in corso

Proseguono le attività di controllo e contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano: nei giorni scorsi i militari - coordinati dalla Procura di Castrovillari - hanno svolto delle attività mirate alle aree rurali del circondario, rinvenendo complessivamente 8 chili di hashish.

La sostanza stupefacente era contenuta all'interno di un borsone abilmente occultato in un nascondiglio tra rovi e sterpaglie, sito in una zona difficilmente raggiungibile di località Foresta. La sostanza era divisa in panetti da 100 grammi ciascuno, prontamente sequestrati dai militari.

Si ipotizza che la droga fosse destinata alle piazze di spaccio della piana di Sibari. Proseguono le ricerche al fine di identificare chi abbia lasciato il borsone in quel luogo.