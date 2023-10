“Conosci la tua città?”, Gli studenti imparano a “leggere” il centro storico

Si chiama “Conosci la tua città?” ed è una iniziativa culturale promossa dal noto brand internazionale Mc Donald’s Gruppo Arena su progetto della start-up innovativa Sisem Lab che inizierà domani, lunedì 23 ottobre quando le prime classi del Liceo Scientifico Fermi, protagoniste della giornata, potranno conoscere Cosenza nelle sue numerose sfaccettature storico-artistiche.

Molto spesso diamo per scontato ciò che ci circonda e lo conosciamo solo superficialmente. Ci siamo mai chiesti che cosa raccontano i vicoli cittadini che percorriamo? Che messaggi ci trasmettono le opere d’arte che arricchiscono il centro cittadino? E i monumenti? No, non ce lo chiediamo mai abbastanza perché catturati dalla frenesia dei giorni perdiamo l’attenzione ai dettagli.

Proprio per insegnare ai ragazzi l’importanza del dare attenzione alla storia, alla memoria, all’arte, Mc Donald’s ha deciso di promuovere un progetto digitale in chiave turistico-culturale che prevede l’utilizzo di audioguide pensate ad hoc per far conoscere il centro storico di Cosenza e il Museo all’aperto Bilotti.

L’incontro fra Mc Donald’s e Sisem Lab - che opera nel settore delle telecomunicazioni e del digital marketing orientato a cultura e turismo - ha permesso quindi di immaginare una nuova realtà che, con il patrocinio del Comune di Cosenza, sta per divenire concreta, coinvolgendo le scuole secondarie di primo e secondo grado della città.

L’obiettivo è favorire oltre che la socialità fra gli studenti anche la curiosità della conoscenza e la comprensione del valore della memoria, delle radici e delle espressioni artistiche più eterogenee.

Lunedì, al via del progetto, sarà presente Francesco Alimena, consigliere delegato al centro storico, che saluterà gli studenti, insieme ai rappresentanti delle due aziende promotrici.