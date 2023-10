Petilia. Troppo via vai in campagna: scoperti e sequestrati 1,5 chili di marijuana

I carabinieri del Norm, impegnati in una perlustrazione nelle zone rurali del Petilino, nel crotonese, si sono insospettiti per un continuo passaggio di mezzi sospetti e deciso di controllare sono arrivati alla scoperta ed al successivo sequestro a carico di ignoti, di un chilo e mezzo di marijuana che era già pronta per la vendita, contenuta in un fusto di plastica nascosto in un cespuglio nella zona boschiva di località Pianette.

Oltre ad aver tolto dal mercato un massiccio quantitativo di stupefacente, si è impedito alla criminalità di portare a casa un guadagno che si stima intorno ai settemila euro.