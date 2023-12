Petilia, rinvenuta droga nascosta in una canaletta: indagini in corso

Nella mattinata del 16 dicembre scorso, i militari della Stazione di Petilia Policastro, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, rinvenivano 26 dosi di marijuana contenute in un contenitore di vetro ben occultato all’interno di un canale di scolo in un vicolo cittadino.

I militari, pattugliando il centro cittadino, notavano la bottiglia di vetro posizionata all’interno di una canalina e insospettiti procedevano ad estrarla, rinvenendo al suo interno piccoli involucri di carta argentata contenenti dosi di marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi. Nella stessa canalina veniva rinvenuto anche un bilancino, utilizzato dall’ignoto proprietario per pesare le dosi che successivamente confezionava.

Le dosi sono state sequestrate e proseguono ora le indagini per tentare di risalire al proprietario dello stupefacente.